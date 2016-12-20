Магас, 20 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило пяти субъектам Северо-Кавказского федерального округа деньги на строительство сельских домов культуры. За счет субсидий из госказны смогут увеличить число учреждений культуры и отремонтировать уже имеющиеся очаги культуры на селе Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Mezenmir Деньги

В соответствии с программой по строительству сельских домов культуры на 2017 год эти регионы получат по 150 млн рублей, доложил министр культуры на заседании в Госдуме 19 декабря.

Всего на эти цели будет выделено полтора миллиарда рублей. В число регионов, отобранных для участия в программе, вошли всего 10 субъектов РФ. Как было отмечено в Минкульте, в первую очередь помощь оказана тем субъектам, где проблема нехватки объектов культуры стоит наиболее остро.

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Ингушетии дали денег на строительство домов культуры

Как сообщало ИА REGNUM, о нехватке объектов культуры на селе говорил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным весной прошлого года. По словам ингушского лидера, в регионе необходимо построить около 30 домов культуры, в которых молодежь будет реализовать образовательные и развлекательные потребности.

В мае 2016 года Ингушетии была выделена субсидия в размере 27,3 млн рублей на строительство учреждений культуры в селах. В первую очередь такие дома культуры появятся в сельских поселениях Сагопши, Кантышево и Галашки, где особенно остро ощущается нехватка подобных объектов. В Карачаево-Черкесии идет строительство трех сельских домов культуры — в Хурзуке и Псыже. Реконструкцию здания дома культуры проводят в ауле Кош-Хабль.