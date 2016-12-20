Ташкент, 20 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Китайская компания Zhuhai Singyes Green Building Technology Co выиграла тендер на строительство фотоэлектрической станции в Самаркандской области Узбекистана, сообщает АО «Узбекэнерго».

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«Победителем тендерных торгов по выбору генерального подрядчика по проектированию, строительству и эксплуатации солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области определена компания Zhuhai Singyes Green Building Technology Co., Ltd», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Узбекэнерго», проект стоимостью 275,8 миллиона долларов является первым подобным в регионе.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита Азиатского банка развития и средств узбекского Фонда реконструкции и развития.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан планирует построить несколько солнечных электростанций мощностью более 2 ГВт. Проекты будут финансироваться за счет собственных средств «Узбекэнерго» и кредитов международных финансовых организаций.

Потенциал солнечной энергии в Узбекистане оценивают в 50,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, что составляет 99,7% всех исследованных до настоящего времени возобновляемых источников энергии в стране.