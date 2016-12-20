Ярославль, 20 декабря, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Госконтракты на теплоснабжение в 2017 году заключены лишь с частью бюджетных организаций Ярославля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «ТГК-2».

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В компании уточнили, что на 20 декабря 2016 г заявки на теплоснабжение подало около 67% потребителей, финансируемых из бюджетов различных уровней — 319 из 474. На основании заявок разрабатываются проекты контрактов, которые направляются бюджетным организациям для подписания.

«Заключение части контрактов полностью завершено, что позволяет гарантировать бесперебойное теплоснабжение потребителей с наступлением 2017 года», — отметили в пресс-службе ТГК-2.

При этом, подчеркивают энергетики, все бюджетные организации Ярославля были заранее уведомлены о необходимости заключения контрактов на следующий год. Однако до сегодняшнего дня около 30% уведомлений остаются без ответа.

«Надеюсь, что в ближайшие дни бюджетные потребители проявят ответственность и представят необходимые заявки, поскольку согласно Федеральному закону «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии производится только на основании заключенного договора теплоснабжения», — прокомментировал ситуацию начальник управления по сбыту тепловой энергии ГУ по Верхневолжскому региону ОАО «ТГК-2» Денис Коростелев.