Ереван, 20 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Армении Сейран Оганяна, который занимал эту должность в том числе и во время 4-дневной войны в Карабахе в апреле этого года, заявил о намерении попробовать себя в политике.

ИА REGNUM Сейран Оганян

«Я принял решение активно участвовать в политических, в частности, предвыборных процессах», — написал генерал-полковник в Фейсбуке.

Он отметил, что не может спокойно и безразлично следить в статусе наблюдателя за происходящими в стране военно-политическими процессами. Когда в стране пытаются сформировать новую систему правления, то каждый гражданин, политическая партия имеют право и обязаны использовать свой потенциал.

«С министерской должностью я распрощался спокойно, впоследствии же отверг все высокие посты, предложенные мне, поскольку желаю самостоятельно внедрить свои опыт, знания и усилия в дело достижения изменений во внутриполитической жизни нашей страны», — написал Оганян.

О том, что герой Карабаха перед апрельскими выборами в парламент должен возглавить одну из так называемых «контролируемых оппозиционных партий» армянская пресса пишет уже довольно давно. Называется и имя партии, которую возглавит Оганян — «Третья республика».

PR сопровождение Оганяну обеспечивает бывший заместитель руководителя администрации президента Армении, экс представитель главы государства в Национальном Собрании Виктор Даллакян. 11 октября Даллакян сам подал в отставку и с тех пор выступает с громкими заявлениями, которым, мало кто в Армении относится серьезно. Например, в день своей отставки он заявил, что если после его выступления с ним или членами его семьи что-либо случится, «то ответственным за это будет Серж Саргсян».

До вчерашнего дня с Даллакяном ничего не случилось, что позволило ему на очередной пресс-конференции заявить, что президент Армении Серж Саргсян, после того, как узнал, что его подчиненный собирается покинуть свой пост и уйти в оппозицию предложил ему подкуп, в виде повышения в должности.

Кстати, именно вчера бывший чиновник анонсировал заявление Оганяна, отметив, что находится с последним в постоянном контакте. Даллакян также проинформировал, что съезд «Третьей республики», на которой экс глава минобороны Армении возглавит партию, состоится 23 декабря.

Таким образом за три с лишним месяца до парламентских выборов в Армении образовалась очередь на пополнение рядов оппозиции. Сейчас в ней помимо пары Оганян-Даллакян также находится олигарх Гагик Царукян, который обещал выступить с заявлением о формате своего участия в выборах в ближайшие дни.

В оппозиции уже находится экс глава МИД Армении Вардан Осканян, бывшие коалиционные партнеры президента Сержа Саргсяна Артут Багдасарян, возглавляющий ныне партию «Армянское возрождение», а также «Процветающая Армения» к руководству которой скорее всего вернется уже упомянутый Царукян.

Помимо тех, кого в Армении называют «управляемой оппозицией» есть также «Армянский национальный конгресс» первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, недавно объединившиеся в предвыборный блок «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, «Гражданский договор» Никола Пашиняна и «Республика» Арама Саркисяна, «Наследие», о распаде которой все активнее пишут армянские СМИ, а также около десятка мелких партий.

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Из всего разнообразия политической палитры шансы оказаться в новом парламенте есть всего у 4−5 партий, но уже сейчас очевидно, что чем больше оппозиционных партий примут участие в парламентских выборах, тем представительнее в новом парламенте будет присутствие РПА. В этом, пожалуй, и заключается главная предвыборная стратегия Сержа Саргсяна.