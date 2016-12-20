Вашингтон, 20 декабря, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп поблагодарил своих сторонников, которые поддержали его на втором этапе выборов президента, прошедшем накануне, 19 декабря. Об этом он написал в своём Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы сделали это! Спасибо всем из моим большим сторонникам, мы просто официально победили на выборах (несмотря на все искажения и неточности СМИ)», — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в США закончилось голосование Коллегии выборщиков, подтвердившее победу Трампа: за него отдали свои голоса 304 выборщика при минимуме для победы в 270 голосов.

Оппонент Трампа на выборах — кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон — получила 232 голоса выборщиков. В ходе голосования выборщиков установлен рекорд — впервые с 1836 года семь выборщиков проголосовали не так, как выдвинувший их штат.

Напомним, кандидатура избранного президента должна быть утверждена американским конгрессом. Тогда же будут объявлены результаты выборов — 6 января 2017 года. Инаугурация Трампа состоится 20 января.