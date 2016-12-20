Варшава, 20 декабря, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Сейм, нижняя палата парламента Польши, отменил временный запрет на присутствие журналистов в здании парламента, сообщает 20 декабря Reuters.

Katarzyna Czerwińska В польском сейме

«В настоящий момент недавно введенные изменения, связанные с доступом журналистов в здание Сейма, являются не обязательными», — говорится в заявлении пресс-службы Сейма.

Напомним, запланированные ограничения на допуск журналистов в здание сейма привели к демонстрации перед зданием парламента на прошлой неделе. Депутаты парламента от оппозиционных партий также выразили свой протест.

В ответ на это спикер сейма Марек Кухчиньский ввел временный полный запрет на допуск журналистов в здание нижней палаты парламента.