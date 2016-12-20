Смоленск, 20 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Все школы Смоленска закрыты на карантин с 20 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Gtrksmolensk.ru Карантин в школе

Занятия в школах, в соответствии с приказом городского управления образования и молодежной политики, прекращены с 20 по 30 декабря. Таким образом, на занятия смоленские школьники выйдут лишь в январе, после зимних каникул.

Также с 20 по 30 декабря в городе введен и запрет на проведение массовых мероприятий — в том числе праздничных.

Согласно данным ТУ Роспотребнадзора, за последнюю неделю, с 12 по 18 декабря, на территории Смоленска существенно вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог в целом по городу превышен на 67,2%, среди школьников до 14 лет — на 157,1%, среди дошкольников — на 15,6%.

«Значительно — на 53,3% в среднем и на 141,7% среди детей 7−14 лет — возросло число госпитализированных в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают высокую активность вируса гриппа субтипа A (H3N2), удельный вес которого составил 55,1% от числа выявленных респираторных патогенов.