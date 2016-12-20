Москва, 20 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Йоахиму Гауку в связи с трагедией в Берлине, где в результате наезда грузовика в центре города погибли 12 человек, сообщает пресс-служба Кремля.

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По его словам, это преступление «потрясает своей жестокостью и цинизмом». Оно совершено против мирных граждан, подчеркнул глава государства.

Также Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим посетителям рождественского рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик марки Scania врезался в группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине вечером 19 декабря. В кабине многотонной машины находилось 2 человека, один из которых погиб.

В результате наезда грузовика погибли 12 человек, еще около 50 человек получили травмы различной тяжести. В местной полиции данное происшествие рассматривают как сознательный акт.