Псков, 20 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Ремонты фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и строительство новых в Псковской области смогут приступить лишь в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, об этом было заявлено на первом заседании согласительной комиссии по работе над бюджетом Псковской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

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Председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов отметил, что наказы избирателей о строительстве офиса врача общей практики в деревне Чернёво Гдовского района, а также о ремонте ФАПа в Ершовской волости пока не позволяют исполнить возможности бюджета региона.

По словам Потапова, в текущем и капитальном ремонте нуждается практически половина фельдшерско-акушерских пунктов области. Разработана адресная программа модернизации ФАПов, но из-за дефицита бюджетных средств, приступить к её реализации в 2017 году не получится.

Он заявил, что модернизация ФАПов и офисов врача общей практики станут приоритетами 2018 года. «Сейчас не можем позволить начать новое дело», — отметил председатель областного комитета по здравоохранению и фармации.