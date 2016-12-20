Берлин, 20 декабря, 2016, 12:31 — ИА Регнум. За рулем грузовика, въехавшего в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине, был пакистанец или афганец, прибывший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца. Об этом сообщает газета Deutsche Welle.

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«Идентификация задержанного затрудняется тем, что у него было несколько фальшивых имен», — говорится в сообщении.

При этом берлинская газета Tagesspiegel со ссылкой на свои источники в полиции отмечает, что злоумышленник якобы уже попадал в поде зрения стражей порядка из-за мелких уголовных преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик марки Scania врезался в группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине вечером 19 декабря. В кабине многотонной машины находилось 2 человека, один из которых погиб. В результате наезда грузовика погибли 12 человек, еще около 50 человек получили травмы различной тяжести.

В местной полиции данное происшествие рассматривают как сознательный акт.

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