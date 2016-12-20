Санкт-Петербург, 20 декабря, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В оздоровительных лагерях в 2017 году отдохнут более 160 тысяч петербургских детей. Среди них будут учащиеся образовательных учреждений для детей с девиантным (общественно опасным) поведением, которым впервые путевки полностью оплатят из городского бюджета. Об этом сегодня, 20 декабря, было заявлено на заседании правительства Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

С февраля 2017 года в льготные категории, которым путевки полностью оплачиваются за счет бюджета Санкт-Петербурга, включены дети, страдающие целиакией (генетическое заболевание органов пищеварения), и так называемые «трудные» подростки. Как считают в Смольном, такое решение позволит обеспечить специальным питанием детей с целиакией и провести профилактическую работу с подростками с девиацией.

Как сообщила на заседании правительства Санкт-Петербурга председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева, стоимость путевки на 21 день в лагеря отдыха Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 25 746 рублей, в южные лагеря — 28 497 рублей. По сравнению с текущим годом стоимость путевок возрастет примерно на 10%. Всего будет выделено 160 415 путевок, что на 9 357 путевок больше, чем в 2016 году.

По словам губернатора Георгия Полтавченко, в связи с недавними трагическими событиями в Югре, где группа школьников погибла в ДТП с автобусом, необходимо особое внимание обратить на безопасность детей. «Запрещаю перевозить детей в автобусах без сопровождения ГАИ. Необходимо заранее заказывать сопровождение, договоренность с МВД об этом есть», — сказал Полтавченко.

Он также отметил, что многие детские лагеря в Петербурге и Ленобласти до сих пор по уровню комфорта остались в советских временах, что не соответствует современным реалиям. Поэтому, при планировании реконструкции оздоровительных лагерей, необходимо заранее предусматривать создание комфортных бытовых условий, соответствующих уровню 21-го века.