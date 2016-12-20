Москва, 20 декабря, 2016, 12:28 — ИА Регнум. 18 декабря в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения премии «Папа года», которая третий год подряд проводится фондом «Отцовство».

Фонд “Отцовство” В Москве наградили «Пап года»

Невозможно представить более подходящую атмосферу для такой церемонии, чем большой детский магазин в преддверии Нового года: мероприятие стало настоящим семейным праздником с песнями, танцами, играми, конкурсами, интерактивными стендами и другими развлечениями.

В этом году на соискание премии поступило более тысячи заявок из всех регионов России в трех категориях: «Отец-семьянин», «Отец-общественник» и «Лучшая организация». Среди них самые разные истории — как отцов больших многодетных и приемных семей, так и мужчин, которые все свое время и возможности вкладывают в развитие и воспитание детей, причем не важно — своих или нет, по принципу «не бывает чужих детей, а есть окружение моего ребенка».

В жюри вошли председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак, телеведущая Тутта Ларсен, актриса Яна Поплавская, член Совета Федерации Екатерина Лахова, депутат Государственной думы РФ Александр Сидякин, председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева, актер и музыкант Алексей Кортнев, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, телеведущая Арина Шарапова, вице-президент «Диснея» Игорь Макаров, ресторатор и многодетный отец Уиллиам Ламберти, член президиума международной Ассоциации Slow Food Russia Всеволод Щербаков, партнер агентства MONSTARS Ирина Ефимова, руководитель отдела «Ценности» «Ленты.ру» Алексей Зимин, известный юрист Александр Карабанов и другие.

Среди критериев, по которым жюри оценивали номинантов, были: степень самопожертвования, степень влияния на других людей, масштаб реализованного дела и другие критерии.

Номинантов выдвигали их дети, жены и коллеги — они же заполняли заявки на участие. Мы публикуем имена победителей с их настоящими жизненными историями, взятыми из этих заявок. Итак, список победителей, достойных звания «Папа года 2016», получивших награды, почетные дипломы, призы и подарки от партнеров.

В категории «Лучший отец — семьянин» победили:

«Отцовская любовь не отличается от любви к себе».

Горбунов Александр, поселок Новоорск, Оренбургская область.

Совместно с женой Натальей воспитывают двух собственных и 10 приемных ребятишек, 6 из которых являются детьми с ограниченными возможностями. Семья известна в районе как самая большая приемная семья. Супруги создали для детей в доме обстановку уюта и спокойствия, где каждый ребёнок окружён заботой и вниманием. Сейчас семья строит собственный спортивный зал

Каждую зиму, несмотря на большое домашнее хозяйство, Наталья и Александр вместе с детьми очищают улицы поселка от снега. А весной активно участвуют в субботниках: собирают крупный мусор, белят деревья и сажают цветы.

Недавно самая большая семья в Новоорском районе взяла шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. Мечтает многодетная семья об организации зоопарка, в котором дети могли бы наблюдать за жизнью экзотических животных. Африканские страусы у них на подворье уже водятся.

«Заслуженный тренер»

Базаров Бато, Забайкальский край, Агинский район.

Тренер высшей квалификационной категории по вольной борьбе, старший тренер сборной Забайкальского края — умелый руководитель, владеет национальными музыкальными инструментами, научил всех сыновей играть на них. Принимает активное участие в смотрах художественной самодеятельности. Занимается домашним хозяйством, разводит сад и огород, содержит домашний скот и породистых свиней. Прежде всего он — заботливый отец. Вместе с женой воспитал 5 сыновей, все мастера спорта.

В семье Базаровых свято соблюдается обычай знать историю своего рода и своих предков по отцовской и материнской линии до девятого колена. Поэтому детей знакомят с родословной с малых лет. С раннего детства Бато научил детей обращаться к старшим, используя специальные уважительные формы. Своим детям он привил лучшие качества: честность, доброту, творческую активность. Он помог своим сыновьям встать «на крыло» — получить по 2 и 3 высших образования, утвердиться в профессии, создать семьи и сейчас помогает в воспитании внуков и внучек.

«Семья, которая воспитывает 28 детей».

Косиковский Эдуард, Тверская область г. Зубцов

Воспитывает 18 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Полный состав семьи 50 человек: 28 детей, из них 18 несовершеннолетних, и 16 внуков. Эдуард является председателем Совета Тверской Общественной Организации «Союз замещающих семей» — он руководит объединением граждан, принявших на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в составе организации 520 семей в которых воспитывается более 1200 детей сирот. Заявку на участие в премии подала приемная и любящая дочь.

«Отец и опекун детей-инвалидов».

Малакеев Сергей, Новосибирская область, г. Баган.

Трое родных детей Сергея Малакеева и его жены Светланы давно выросли, живут отдельно. После рождения четвертого ребенка, инвалида, супруги решили взять под опеку еще четырех мальчиков с ограниченными возможностями здоровья. В июне этого года Светлана ушла из жизни, и на плечи многодетного отца легла двойная нагрузка. Тем не менее, отдавать своих мальчишек органам опеки 54-летний Сергей Анатольевич не намерен и прилагает все усилия к тому, чтобы устроить жизнь каждого из ребят наилучшим образом. Дом для семьи он построил в одиночку. Вечером в доме Малакеевых все заняты уроками. Сыновья делают, отец проверяет. Альберт и Миша учатся по простой программе. Правда, Мише трудновато. У Коли и Дани, как у детей с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное обучение. С одноклассниками ребята ладят.

У всех по несколько кружков — музыкальная школа, творческое образование, ремесло. А после того как уроки сделаны, вещи в школу приготовлены, у детей свободное время. В их распоряжении велосипедный, эллиптический тренажеры, множество игрушек, книжек. Занятие выбирают по своему усмотрению.

Сергей Малакеев старается создать наилучшие условия для своих детей и вырастить их хорошими, трудолюбивыми и отзывчивыми людьми.

В категории «Лучший отец — общественный активист» победили:

«Поиск пропавших детей»

Громов Александр, Вологодская область, г. Сокол

Примерный семьянин, женат 11 лет, двое детей мальчики 10 и 5 лет, дети учатся и занимаются в различных секциях и кружках, выходные проводит в кругу семьи на даче, с любимыми собаками. Ответственный, добрый. Работает в ФГКУ «3 отряд ФПС по Вологодской области» ПСЧ № 17 по охране г. Сокол водителем пожарного автомобиля и спасателем.

С 2011 руководит Вологодской региональной общественной организацией «ЮК-Помощь Детям» а также поисково-спасательным отрядом. За 5 лет общественной деятельности участие порядка 80 поисках пропавших детей и взрослых, проведение порядка 40 тренингов и лекций для школьников, подростков и пожилых на темы безопасности в различных ситуациях, а также профилактика здорового образа жизни, вред курения, алкоголя и наркотиков.

Александр принимает активное участие в различных Всероссийских, региональных и местных слетах, форумах, конференциях, оказывает помощь детским домам и детской больнице. Помогает беженцам с ближней Украины. Помогает больным детям в сборе средств на лечение. Проводит благотворительные акции, концерты, флешмобы направленных на помощь детям.

«Психологическая грамотность для родителей, учителей и детей»

Левит Сергей, город Саратов

Врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, подполковник медицинской службы, муж и отце двоих детей. Руководитель Психологического центра Сергея Левита. Сотрудничает с комитетом по образованию администрации города Саратова, проводит семинары для педагогов, родителей и старшеклассников. Регулярно публикует статьи в газете «Саратовские вести» по вопросам психологии, психотерапии и наркологии. Организовал и провел просветительский проект «Школа родительского мастерства» — круглогодичный бесплатный лекторий, проходящий в учреждениях среднего и дошкольного образования города Саратова и других городов России, целью которого является повышение уровня психологической грамотности участников образовательного и воспитательного процесса: родителей, педагогов, учащихся. Формат семинаров позволяет не только услышать специалиста, но и задать вопросы, разобрать ситуации. Большое внимание уделяется психологически грамотному разрешению внутрисемейных и внутришкольных конфликтов.

«Председатель Совета отцов»

Лысов Михаил, Нижний Новгород

Возглавляет Совет отцов Приокского района. Принимает самое активное участие в жизни центра: конкурсы, концерты, праздники не обходятся без его помощи. Он сам шьет костюмы для различных мероприятий, готовит фонограммы, возит участников на конкурсы и концерты, принимает активное участие во всех репетициях, является инициатором проведения интересных мероприятий. Много лет подряд в роли Деда Мороза, Михаил принимает участие в благотворительной елке, организуемой администрацией Приокского района, для детей, лечащихся в городской детской больнице. За благотворительные праздники для детей городской детской больницы награжден благодарственным письмом Министерства здравоохранения.

Являясь примером трудолюбивого и нравственного человека, Михаил старается привить и собственным детям высокие моральные принципы. Он ответственно, грамотно, с большим терпением и любовью воспитывает своих двоих сыновей.

Возглавив Совет отцов Приокского района города Нижнего Новгорода, Михаил организовал и лично принимал участия в мероприятиях по озеленению города, субботниках, спортивных играх, концертах, и социальных акциях. Создал в каждой школе районе совет отцов. Организовал шествие «Бессмертного полка» в своем районе, за свой счет напечатал все фотографии.

«Папа на все руки»

Сорокин Алексей, г. Владимир.

Алексей Сорокин — отец 5 детей, кулинар и руководитель Совета отцов Владимирской области. Активный и неравнодушный мужчина, которые делает все для того, чтобы изменить мир вокруг.

Алексей — лидер отцовского движения Владимира — искренняя добрая душа, добротой он делится со всеми, с детьми, с родителями, с теми, кому нужна помощь и поддержка. В городе и области его хорошо знают, любят и уважают.

В 2014 г. Алексей начал заниматься объединением Советов отцов Владимирской области и в настоящее время в 20 муниципальных районах региона работают отделения этого движения, проводится масса самых разнообразных мероприятий. В советах отцов области в настоящее время активно участвуют более 300 мужчин.

В личной жизни он, как повар, кормит семью, друзей и близких, а в профессиональной — всю Владимирскую область. Алексей работает директором комбината питания «Академия вкуса» при ВлГУ, продукция которого поставляется в вузы и школы области.

А еще — работает больничным клоуном, веселит находящихся на лечении детей, организует благотворительные акции, шефствует над многодетными отцами-одиночками, проводит семейный праздник «Папа может все». Охват благополучателей его деятельности — более 10 000 человек за годы работы.

Алексей проделывает действительно огромный объем работы, занимаясь как семьей, так и общественной и социальной деятельностью. Результат — не только многочисленные благодарности от Правительства и Губернатора области, но сотни людей, которым он помог и которых его работа помогла обрести гармонию и семейное счастье.

«Развитие детского технического творчества».

Чернов Сергей, г. Пенза.

В 2009 году Сергей собственными силами и средствами организовал кружок технического творчества (автомодельного спорта), а в 2012 г. кружок стал Центром молодежного инновационного творчества «От идеи до модели».

Специализация центра: технические модельные виды творчества и спорта, робототехника, 3Д моделирование. Ресурсы центра активно используются в ежедневной практической деятельности дошкольниками, школьниками и молодежью региона. Ребята обучаются черчению в различных САПР, работе на оборудовании цифрового производства, делают действующие модели, макеты, запасные части и пр.

Для примера, за 3 прошедших года деятельности Сергея в сфере развития и популяризации детского технического творчества были достигнуты показатели: более 1500 вовлеченных школьников и дошкольников, более 250 массовых мероприятий (экскурсии, мастер-классы и тд), более 100 спортивных мероприятий.

Сергей является энтузиастом, идейным вдохновителем для многих людей в сфере технического творчества. Он не только смог организовать технический досуг для детей и молодёжи, с помощью которого многие уже связывают своё будущее с техническими специальностями, но и постоянно стремиться к повышению их уровня знаний и компетенций технической направленности. Воспитанники центра регулярно принимают участие в международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах по робототехнике, 3D моделированию, автомодельному спорту и занимают призовые места.

В категории «Лучшая организация» победила:

«Системная деятельность по профилактике правонарушений»

Благотворительный фонд «Дорога к дому», Вологодская область, город Череповец.

«Дорога к дому» — социально-психологическая поддержка детей, родителей, семей с детьми: бесплатные услуги психологов, юристов, социальных и медицинских работников.

Также на церемонии были награждены победители специальных номинаций:

Лучший совет отцов

РОО «Совет мужчин республики Тыва»

РОО «Совет отцов Архангельской области»

Совет отцов г. Нижний Новгород

Совет отцов г. Новосибирска

Лучший папа приемной семьи

В специальной номинации от партнеров премии, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, лучшим стал Роман Надеждин из г. Чебоксары — многодетный отец, воспитывающий четверых несовершеннолетних детей, в том числе приемного ребенка-инвалида.

Подводя итоги, можно сказать, что премия «Папа года» третий год подряд фокусирует внимание общества на семейных ценностях и ответственном отцовстве, приобретая новые масштабы, привлекая все больше единомышленников и неравнодушных. Эта позитивная тенденция не может не радовать, особенно в преддверии настоящего семейного праздника — Нового года.