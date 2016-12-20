Орел, 20 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Дорогостоящее реанимационное оборудование простаивает в Кромской районной больнице Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта 20 декабря.

Василий Мешков. Зубоврачевание. 1891

Как сообщается, в районной больнице есть полный комплект реанимационного оборудования. Часть его, правда, используется, в отделении интенсивной терапии. Однако, как считают представители ОНФ, полноценного результата для спасения пострадавших от него нет. «Эффективность данного оборудования зависит от комплексной работы всех аппаратов в специально отведенной палате», — добавили в ОНФ.

При этом через Кромы проходит федеральная трасса М2, где нередки ДТП с пострадавшими. Ближайший пункт оказания реанимационной помощи на участке трассы от Орла до границы с Курской областью — клиническая больница, размещенная в административном центре. Все пострадавшие доставляются именно туда. Однако не в каждом случае пострадавших удается спасти. Причиной этому является слишком большая удаленность от областного центра.

Основной причиной неэффективного использования дорогостоящего медоборудования активисты называют отсутствие специалистов. «Для начала работы палаты реанимации необходимо сформировать бригаду врачей-реаниматологов», — подчеркнула член регионального штаба ОНФ в Орловской области Татьяна Воскобойникова.

«Даже несмотря на то, что часть оборудования сейчас используется в палате интенсивной терапии спасение людей связано с наличием соответствующего медицинского персонала. Поэтому сокращение смертности от ДТП на данном участке федеральной трассы требует открытия в Кромской больнице палаты реанимации», — считает эксперт ОНФ в Орловской области Сергей Чеботкин.

Проблема не новая — активисты обращали внимание властей на неэффективное использование оборудования еще летом 2015 года. Тогда был направлен ряд обращений в департамент здравоохранения и губернатору, однако, говорят в ОНФ, «проблема открытия палаты реанимации остается нерешенной. Оборудование есть, а специалистов, способных на нем работать, нет».

Реанимационное оборудование кромской больницы имеет все шансы быть включенным в реестр «золотых консервов» ОНФ — дорогостоящей техники, закупленной за бюджетные деньги, однако никак не используемой.

В 2014 году Орловская область вошла в число регионов, где фиксировались факты простоя медицинского оборудования, закупленного по региональным программам модернизации здравоохранения. Рейтинг тогда был составлен правительством РФ. В начале 2016 года регион вновь оказался в «черном» списке, на этот раз составленном ОНФ: на март этого года в медучреждениях области простаивало 178 единиц техники.