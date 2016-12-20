Москва, 20 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В России часть пенсионеров получит единовременную выплату в 5 тыс. рублей позже обозначенного ранее срока — после новогодних каникул, а не вместе с пенсией в конце декабря. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, необходимые средства могут поступить в ПФР из Казначейства только в первый рабочий день января. Перед фондом стоит задача обеспечить выплату всем пенсионерам в январе 2017 года — до 28 января.

Казначейство задерживает перевод средств из-за их нехватки. «К сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства», — сказал Дроздов.

Также Дроздов поручил всем территориальным органам ПФР провести работу с гражданами и с «Почтой России», чтобы «Почта России» могла сообщить пенсионерам все механизмы и чтобы в отделениях были все необходимые объявления.

Напомним, 22 ноября 2016 года закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей подписал президент России Владимир Путин. Выплата заменит индексацию пенсий, которая должна была пройти во втором полугодии 2016 года.

На нее смогут рассчитывать пенсионеры, проживающие в России. Выплатить деньги должны территориальные органы Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета.