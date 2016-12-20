Челябинск, 20 декабря, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Челябинске осуждены участники группы, которые мешали ведению предпринимательской деятельности одному из участников рынка пассажирских перевозок в мегаполисе. Тракторозаводский суд города Челябинска осудил четверых фигурантов, повредивших 40 маршрутных такси конкурента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Rrnews.ru Суд

Судом установлено, что организованная преступная группа в период с июня 2011 года по октябрь 2014 года совершала противоправные действия в отношении лица, являющегося предпринимателем, крупным частным перевозчиком в Челябинске, с целью получения преимуществ и, в конечном счете, прибыли в сфере пассажирских перевозок из-за ослабления конкурента.

Преступная группа наносила повреждения маршрутным такси предпринимателя. Из-за этого тот был вынужден отказаться от одного их маршрутов общественного транспорта в Челябинске в пользу родственника одного из участников преступной группы.

Суд приговорил главаря группы к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 500 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Двое других участники получили семь с половиной и пять лет колонии строго и особого режима соответственно. Четвертый пособник получил два с половиной года условно, с испытательным сроком 3 года.

Напомним, «маршрутные войны» разгорелись в Челябинске в бытность градоначальника Сергея Давыдова и губернатора Михаила Юревича и достигли пика в 2013—2014 году. Совершались поджоги маршрутных такси, прокалывались колеса, разбивались стекла. Маршрутчики вступали в кулачные бои между собой и с водителями муниципального общественного транспорта. Имели место стычки с применением травматического оружия. Сергей Давыдов, комментируя один из конфликтов, закончившийся госпитализацией одного водителя и заключение под стражу другого, назвал происходящее — «случайным конфликтом». Михаил Юревич, будучи губернатором Челябинской области, оценил происходящее как «правовой хаос» и выразил пожелание в наведении порядка «юридическими методами».

Жители Челябинска стали невольными участниками грызни за рынок пассажирских перевозок в миллионнике. Так называемые «маршрутные войны» не ограничивались стычками между водителями. На дорогах возник настоящий хаос и даже беспредел, который сказывался как на безопасности пассажиров общественного транспорта, так и на участников движения на дорогах — автолюбителях. В погоне за рублем, при сдельной оплате труда, водители маршруток стали устраивать гонки на улицах Челябинска с целью заполнения пассажирами своего транспортного средства для максимальной отдачи от маршрута.

Причиной возникшего хаоса на дорогах очевидны — это переход к диким, практически не регулируемым рыночным принципам обустройства такого сложного процесса как перевозки пассажиров в крупном городе. По мнению некоторых специалистов, хаос, связанный с маршрутками в Челябинске продолжается, только он находится не на той фазе, когда жгут и стреляют конкурентов, а на другом, скрытом уровне.