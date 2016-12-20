Москва, 20 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Турецкая Республика скорбит вместе с Россией в связи с гибелью посла Андрея Карлова в результате покушения в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает 20 декабря RT.

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Чавушоглу также подчеркнул, что турецкая сторона решительно осуждает убийство российского дипломата. Глава МИД Турции сообщил, что имя Андрея Карлова будет присвоено улице в турецкой столице, на которой расположено российское посольство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря во время выступления российского посла на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в него выстрелил вооруженный мужчина. Андрей Карлов получил смертельные ранения. Убийцей оказался Мевлют Мерт Алтынташ, ранее уволенный из полиции. Преступник был ликвидирован на месте происшествия. 20 декабря из Москвы в Анкару вылетела спецгруппа из 18 человек, чтобы принять участие в расследовании обстоятельств преступления.