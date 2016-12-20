Москва, 20 декабря, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Объем криптовалют, находящихся в обороте, не превышает 50 млрд долларов, такая цифра не влияет на мировую финансовую стабильность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов.

Namecoin Криптовалюты

«Ключевым вопросом регулирования, который требует быстрого реагирования, является регулирование площадок, так называемый вход и выход, в этих точках пытаются соблюдать определенные правила, понимая, что мы живем в определенном мире, и, понимая, что если этот вопрос слишком «прижать» с точки зрения регулирования, эта площадка просто не заработает, и обмен криптовалют продолжится на площадках других стран», — отметил он.

Поэтому ЦБ занимается серьезным мониторингом криптовалют, объяснил Калухов. «Ключевое слово, которое можно заметить в материалах ЦБ — это мониторинг, но он осложнен. Никакой официальной статистики, связанной с криптовалютами, не существует. Есть оценочные нормы — по объему денег в обороте, по количеству площадок, стран, где преимущественно используются криптовалюты. Ряд транзакций мы не видим, потому что они не покидают пределы биржи, ряд бирж производит обмен внутри себя», — рассказал он.

Касаясь темы возможности введения рядом стран своих криптовалют, представитель ЦБ отметил, что здесь во многом имеет место подмена понятий. «Ряд стран заявляет о том, что они хотели бы ввести национальные криптовалюты. Но очень многие понимают под криптовалютами не что-либо, построенное на блокчейне, а определенные варианты электронных денег, и с точки зрения варианта определения криптовалют как средства платежа на уровне Центральных банков — мы не видим, чтобы он превалировал», — пояснил он.

Он подчеркнул, то пока в мире нет единства в том, как понимать криптовалюту — либо как специализированный товар, либо как высокорисковый финансовый инструмент. И в мире нигде нет налогов на криптовалюты, за исключением Португалии, указал он. «Бояться спугнуть, если введут налоговое регулирование. В большинстве стран пытаются наладить мониторинг за площадками обмена», — отметил Калухов.

«Весь объем криптовалют, который есть в обороте, не превышает 50 млрд долларов — это пока не та цифра, которая могла бы как-то влиять на мировую финансовую стабильность, но этого достаточно для выполнения нишевых узконаправленных вещей», — рассказал глава департамента ЦБ.