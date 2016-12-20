Москва, 20 декабря, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Самый дешевый набор продуктов для новогоднего салата «Оливье» на сегодняшний момент обойдется жителям России 152 рубля 83 копейки, Самый же дорогой «Оливье» может стоить 255 рублей 23 копейки, если приобретать его составляющие по самым высоким ценам. В среднем стоимость новогоднего салата обойдется гражданам в 204 рубля 03 копейки. Таковы данные исследования, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Romir.ru Стоимость ингредиентов для салата Оливье в различных розничных сетях и итоговая стоимость блюда, в рублях (красным выделена самая высокая цена, зеленым – самая низкая)

Анализу из расчета на 6 порций салата «Оливье» подверглись цены на колбасу вареную, яйца куриные, картофель, морковь, огурцы маринованные, горошек консервированный, майонез в таких сетях, как Магнит, Ашан, Пятерочка, Перекресток, Дикси, Лента, О’Кей, Карусель и Метро С&С.

Итак, согласно результатам анализа, самый бюджетный «Оливье» из указанных ингредиентов и пропорций можно приготовить, купив все продукты в сети Ашан — итоговая стоимость салата составила 179 рублей 03 коп. Проиграв Ашану всего 64 копейки, на втором месте рейтинга оказалась сеть Карусель со стоимостью набора для «Оливье» в 179 рублей 67 копеек.

До 200 рублей обойдется набор для шести порций новогоднего салата в таких сетях, как Перекресток (192,33 руб.), Магнит (194,66 руб.), О’Кей (198,54 руб.) и Пятерочка (199,76 руб.). В сети дискаунтеров Диски индекс «Оливье» оказался равен 211,24 руб., а в гипермаркетах Метро C&C — 213,71 руб. Но самый дорогой набор продуктов для праздничного салата был обнаружен в сети Лента — 223 рубля 98 коп.

Самой бюджетной сетью для приготовления «Оливье» благодаря самым низким ценам в сравнении с другими сетями на морковь и яйца, хотя и другие позиции выдерживают ценовую конкуренцию удалось стать Ашану. А Лента представила самый дорогой «Оливье» за счет самых высоких цен на морковь, колбасу и майонез.

Минимальная стоимость набора для «Оливье» на данный момент равняется 152 рублям 83 коп. при условии покупки самых дешевых позиций в различных торговых сетях.

Самый же дорогой «Оливье», если задаться целью покупать только самые дорогие его ингредиенты, может обойтись в 255 рублей 23 коп.

Исследовательская скан-панель основана на данных потребления 35 тыс. жителей России, 13 тысяч в 180 городах с населением более 100 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.

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