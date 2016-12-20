Астрахань, 20 декабря, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В целом ситуация по гриппу и ОРВИ в регионах Южного Федерального округа складывается достаточно благоприятная. Так, на прошедшей неделе эпидемиологический порог был превышен в трех областных и республиканских центрах — в Астрахани, Майкопе и Ростове-на-Дону, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря со ссылкой на региональные управления Роспотребнадзора.

Goloskarpat.info Профилактические меры

В Астраханской области с 12 до 18 декабря болеть гриппом и ОРВИ стали чаще на 3,2%. Больше всего заболевших отмечено среди детей школьного возраста — на 6,5%. Однако в целом же за неделю в регионе заболеваемость была ниже недельных порогов и составила 63,4 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тыс. человек, что ниже недельного эпидпорога (72,1) на 12,1%. Превышение эпидпорога отмечено в Астрахани в целом по совокупному населению на 3,1% и среди детей с 7−14 лет на 3,3%. За отчетный период в инфекционные отделения и стационары области были госпитализированы 472 человек с клиническими проявлениями гриппа и ОРВИ, что составило 7,3% от общего числа обратившихся за медицинской помощью (6470 человек).

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Все севастопольские школы закрыты на карантин из-за ОРВИВ Краснодарском крае, по данным еженедельного мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне. За прошлую неделю заболеваемость зарегистрирована на уровне 7,6 на 10 тыс. населения, что в 4,3 раза ниже эпидемического порогового уровня (32,6), из числа заболевших дети до 14 лет составили 42%.

В Калмыкии зарегистрировано 792 случая заболевания ОРВИ, интенсивный показатель составил 28,08 на 10 тыс. населения. Заболеваемость в Элисте составила 543 случая ОРВИ. В целом по республике против гриппа привито более 100 тысяч человек (43% от численности населения).

В Республике Адыгея зарегистрированы 1051 случай острых респираторных вирусных инфекций и восемь случаев гриппа. Показатель заболеваемости составил 23,6 на 10 тыс. населения, что ниже уровня недельного эпидемического порога на 42,3%. Отмечен прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в целом по республике (43%) и во всех возрастных группах. В республиканской столице ОРВИ заболели 318 человек, трое подхватили грипп. Это ниже уровня недельного эпидемического порога на 40,6% в целом среди населения Майкопа, однако превышение эпидемического порога отмечено среди взрослых на 25,1%.

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Почти 500 астраханцев попали в больницы в гриппом и ОРВИ

В Ростовской области заболеваемость ниже недельного эпидпорога на 38,8%. В Ростове-на-Дону, где зарегистрировано более 6,7 тысячи случаев, эпидемический порог превышен на 5,7%. В регионе выявлен 31 случай заболевания гриппом. Прививки от гриппа и ОРВИ получили более 1,7 млн человек — это 41,7% от численности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 29 из 85 российских регионах. В целом по стране на карантин закрыто 290 школ и 154 детских сада. Временно не работают семь школ-интернатов.