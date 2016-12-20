Чита, 20 декабря, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Чите на площади Революции 20 декабря многодетные матери провели митинг из-за задержек выплат социальных пособий.

Unsplash Спираль уходящая вниз

На акцию протеста вышли четыре человека с плакатами в руках. Женщины записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и пригрозили властям Забайкалья голодовками в случае отсутствия реакции.

«Уважаемый Владимир Владимирович, у нас в крае сложилась такая ситуация, что с 2014 года мы вовремя не получаем детские пособия. Сейчас мы опять вышли на улицу, потому что нам не хотят выплачивать эти деньги. Разберитесь, пожалуйста, в ситуации, раз краевые власти не хотят обращать на нас внимания. Скоро мы будем объявлять уже не просто акции, а голодовку», — цитирует участниц митинга «Забмедиа».

По словам женщин, многие многодетные матери не смогли выйти на митинг: некоторым не с кем оставить детей, другие — «побоялись органов соцзащиты». «По их словам, после подобных акций к многодетной матерям приходят сотрудники органов соцзащиты населения с проверками», — пишет забайкальский портал.

Добавим, 20 декабря на официальном сайте правительства Забайкальского края появился комментарий, в котором говорится, что текущие выплаты социальных пособий многодетным семьям будут произведены.

По информации краевого Минфина, в январе 2017 года планируют перечислить текущие выплаты многодетным семьям за декабрь. А задолженность 2016 года по социальным пособиям будет погашаться с февраля будущего года.

«По состоянию на 19 декабря 2016 года за счет средств краевого бюджета было произведено финансирование по октябрь месяц текущего года включительно мер социальной поддержки семьям, имеющих детей, ежемесячное пособие на ребенка и ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Кроме того, профинансированы субвенции муниципальным районам по выплатам по опеке и попечительству над несовершеннолетними по ноябрь месяц в полном объеме, а также профинансирована ежемесячная денежная выплата многодетным семьям за сентябрь и частично за октябрь 2016 года», — уточнили в министерстве.

«Учитывая социальную значимость пособий, региональным правительством принимаются все возможные меры по скорейшему погашению задолженности», — сообщили ИА REGNUM в правительстве Забайкалья.

Уточняется, что в закон «О бюджете Забайкальского края на 2016 год» внесены изменения. Они, в том числе, предусматривают дополнительные бюджетные ассигнования на выплату материнского капитала за август в сумме 4,9 млн рублей.

В краевом Минфине заверили, что задолженность 2016 года по социальным выплатам многодетным семьям будет перечислена в первом квартале 2017 года поэтапно. В январе планируется перечисление текущих выплат за декабрь, в феврале — текущих за январь и задолженности за один месяц, в марте — текущих за февраль и один месяц задолженности.

«Информация о сроках выплат была доведена до членов инициативной группы из числа многодетных матерей. Иных вариантов решения вопроса при сегодняшнем состоянии бюджета региона не существует», — заявили в администрации губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова заявила, что по социальным выплатам за 2016 год правительство края рассчитается в первом квартале 2017 года: «В этом году никакие социальные выплаты осуществляться не будут».

Многодетные матери отреагировали на это сообщение, объявив о намерении выйти на митинг против задержки пособий. По данным инициативной группы, в мероприятии собирались принять участие порядка 180 человек.

По информации краевого правительства, группа многодетных матерей заявляла о готовности провести митинг уже в ноябре текущего года. Однако после встречи с представителями краевой власти митинг был отменен. Пособия многодетным матерям за октябрь были выплачены.

Добавим также, основные параметры бюджета Забайкалья за 2016 год после внесенных поправок выглядят так: доходы — 46,37 млрд рублей, расходы — 47,045 млрд, дефицит — 669 млн рублей.

Читайте также: Число бедных в России растет — Голодец