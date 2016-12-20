Хабаровск, 20 декабря, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Руководство «Амура» приняло отставку главного тренера команды Мисхата Фахрутдинова. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.

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«Главный тренер ХК «Амур» Мисхат Фахрутдинов подал заявление об отставке, которое было принято руководством клуба, — говорится в сообщении. — ХК «Амур» благодарит Мисхата Кашафутдиновича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере».

При этом в сообщении отмечается, что хоккейный специалист Андрей Мартемьянов уже назначен исполняющим обязанности главного тренера «Амура».

«Его тренерский штаб составят, работавшие с командой, ассистент главного тренера Дмитрий Пархоменко, тренер по физподготовке Евгений Шалдыбин, тренер вратарей Николай Мишин, а также видеотренер Станислав Басов», — говорится в сообщении.

После 43-х матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Амур» пока занимает тринадцатое место, имея в активе 45 очков.