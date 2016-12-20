Москва, 20 декабря, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, вносящий в уголовный уголовно-процессуальный кодексы изменения, направленные на усиление ответственность правоохранителей за необоснованное преследование бизнеса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно вводимым изменениям, максимальное наказание за действия, повлекшие необоснованное уголовное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности, составит семь лет заключения. Ранее максимальная санкция по статье 299 УК РФ составляла пять лет.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, «если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба». Крупным признается ущерб свыше 1,5 млн рублей.

Расследование преступления, предусмотренного статьей 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» УК, будет передано Следственному комитету, для этого вносятся соответствующие изменения в УПК.