Чебоксары, 20 декабря, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии оставлен без изменения приговор в отношении создателя ООО «Народный сейф», работавшего в Чебоксарах и Саранске. Организатору «финансовой пирамиды» за мошенничество назначено 4,5 года колонии общего режима, его также обязали возместить причинённый гражданам ущерб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Великий комбинатор

Следствием и судом установлено, что злоумышленник в декабре 2013 года в Чебоксарах учредил ООО «Народный сейф» с целью организации хищения средств у граждан. «Организация получала денежные средства на основании договоров займа, обещая через определенное время возвратить с выплатой процентов, которые существенно превышали средние процентные ставки по банковским вкладам. При этом организация какой-либо деятельности по извлечению прибыли не вела, организатор изначально знал о невозможности исполнения взятых на себя обязательств по возврату денежных средств гражданам», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве отмечают, что в целях привлечения большего количества клиентов в СМИ размещалась реклама с указанием недостоверных сведений о длительности времени, надежности работы организации и наличия ее множества филиалов в различных городах России. В то время как в действительности её единственный филиал был открыт лишь в Саранске.

Всего за период с марта 2013 года по январь 2015 года от граждан обманным путем было получено более 8,1 млн рублей, которые были использованы осужденным по собственному усмотрению. При этом большинство потерпевших — люди пенсионного возраста.

9 сентября 2016 года приговором Ленинского районного суда Чебоксар чебоксарец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом частичного возмещения ущерба суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также обязал возместить потерпевшим причиненный ущерб. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашии приговор оставлен без изменения, а жалобу стороны защиты на неправильную квалификацию действий виновного и несправедливость назначенного наказания — без удовлетворения.

Отметим, в Чувашии регулярно выявляют финансовые пирамиды, только в этом году ранее было утверждено обвинение в отношении троих злоумышленников. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении 384 граждан. Сумма ущерба оценивается в размере более 93 млн рублей. В мае 2016 года в Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Старт-Инвест», их подозревают в мошенничестве, а причиненный вкладчикам ущерб оценивается в 100 млн рублей. В июне было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «Экспресс Деньги 21», которого обвиняли в мошенничестве на 10 млн рублей — жертвами стали 22 гражданина.