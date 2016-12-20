Москва, 20 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В состав оперативно-следственной группы, направленной из Москвы в Анкару для расследований убийства посла Андрея Карлова, входят 18 человек. Это представители спецслужб, Следственного комитета и МИДа, рассказал 20 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, группа будет действовать в Турции в рамках расследования преступления. Об этом президент Владимир Путин договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе телефонной беседы 19 декабря.

Напомним, Владимир Путин назвал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова провокацией, которая была направлена против нормализации турецко-российских отношений и развития мирного процесса в Сирии. В МИД России заявили, что вопрос об убийстве посла будет поставлен перед Совбезом ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на Андрея Карлова, российского посла в Турции, было совершено 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Убийцей оказался Мевлют Мерт Алтынташ, ранее уволенный из полиции. Преступник был ликвидирован на месте происшествия.