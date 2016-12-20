Дамаск, 20 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САР) займут последние кварталы в Алеппо, где еще остались боевики, сообщает 20 декабря Reuters со ссылкой на сообщение медиа-блока, подконтрольного «Хезболле».

Pixabay.com Флаг Сирии

Армия Сирии использует громкоговорители, требуя от боевиков покинуть Алеппо. Ожидается, что последние кварталы, где пока находятся боевики, будут сегодня заняты правительственными войсками.

Напомним, о завершении операции по освобождению сирийского города Алеппо от боевиков начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил еще 16 декабря. Однако в некоторых районах Алеппо все еще оставались разрозненные группы боевиков.

«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, участвует в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск САР.