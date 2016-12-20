Магас, 20 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Тимуру Хамхоеву предъявлено обвинение в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, применении насилия против граждан, а также вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору.

Pixabay.com В наручниках

Как сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону, установлена причастность бывшего высокопоставленного полицейского и его подчиненных в совершении двух преступлений.

Одно из них было совершено летом текущего года. После применения недопустимых методов физического воздействия в отношении мужчины, подозреваемого в ограблении Ингушского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в городском поселении Сунжа, 50-летний задержанный скончался в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД республики. Жена погибшего утверждала, что и по отношению к ней были применены пытки.

По данным следствия, в ноябре глава Центра и его подчиненные совершили еще одно преступление. В городе Карабулак они силой посадили в машину и вывезли за пределы города гражданина Республики Азербайджан. Угрожая побоями, они завладели его автомобилем «Audi А6». После чего освободили его, потребовав за возврат автомашины 800 тысяч рублей.

В настоящее время следствие продолжается. Устанавливаются новые обстоятельства дела и степень вины каждого задержанного. Подозреваемые заключены под стражу.

Читайте также: Жена умершего на допросе жителя Ингушетии заявила о применении к ней пыток

Как сообщало ИА REGNUM, начальник ЦПЭ МВД РФ по РИ Тимур Хамхоев и несколько его коллег были задержаны 7 декабря. В их задержании участвовали сотрудники республиканского управления ФСБ и центрального аппарата управления собственной безопасности МВД России. Точные причины задержания не были названы.