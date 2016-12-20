Красногорск, 20 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил заместителя председателя правительства по вопросам градостроительной политики и строительного комплекса Германа Елянюшкина, занимавшего с 2013 года этот пост, своим советником, сообщает 20 декабря агентство РИАМО.

Пресс-служба Заместителя Председателя Правительства МО Герман Елянюшкин

«Германа Вячеславовича Елянюшкина забираю себе. У нас много работы», — объяснил данное кадровое решение Воробьев.

Напомним, что за последнее время чиновник сделал ряд громких заявлений о перспективах строительной отрасли региона. В частности он говорил, что Московская область выступает за ограничение строительства жилья, поскольку целевой ориентир — 1 квадратный метр на человека — уже достигнут, то дальнейшее увеличение объемов жилищного строительства, спровоцирует даже не проблемы, а беды.

Среди основных угроз — перепроизводство и дороговизна строительства жилья, которое необходимо обеспечить детскими садами, школами, поликлиниками, дорогами. Покупателей на всех не хватит, и, соответственно, возникнут проблемы с вводом объектов.

Кроме того, Елянюшкин последовательно выступал за сокращение количества игроков на строительном рынке региона. По его словам, в Подмосковье должно остаться не более 100 застройщиков из существующих 504. И такое укрупнение рынка лишь повысит конкуренцию.

Но основная опасность, исходящая от неконтролируемого строительного бума, по словам чиновника, носит не экономический, а геополитический характер. Чиновник в интервью газете «Ведомости» прямо признал: «Опасность имеет геополитический характер. Не стоит переселять всю страну в Москву и Подмосковье, нужно развивать другие области, «чтобы люди хотели жить и работать там».

Кроме констатации всех вышеперечисленных опасных тенденций, велась планомерная работа по их устранению. Как отмечал Елянюшкин, Московская область уже выдает меньше разрешений на строительство жилья. Так, в 2014 году разрешений было выдано на 6,3 млн квадратных метров, в 2015 году — на 5,85 млн, а в текущем — всего на 3,6 млн.

О том, изменится ли нынешний курс подмосковных властей на ограничение аппетитов девелоперов и преодоление последствий их никем и ничем не сдерживаемой деятельности в предыдущие годы, станет известно уже в ближайшее время.