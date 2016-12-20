Санкт-Петербург, 20 декабря, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Санкт-Петербург нуждается в продвижении как интересный объект для делового туризма и проведения корпоративных мероприятий. Об этом на заседании городского правительства заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Санкт-Петербург. Мариинская площадь. Конец XIX века

По его мнению, проведения в городе ежегодного экономического форума явно недостаточно, и потенциал делового туризма в Петербурге недооценен и нуждается в развитии. Причем, по словам Полтавченко, многие вопросы по привлечению в Петербург деловых туристов можно решать без привлечения серьезных финансовых вливаний.

«Самое главное — грамотно выстроить политику продвижения города как центра делового, конгрессно-выставочного туризма», — подчеркнул губернатор.

Полтавченко признал, что в Петербурге ощущается нехватка площадей для проведения конгрессов и выставок, поэтому городским властям необходимо привлекать инвесторов, которые могли бы создавать конгрессно-выставочные центры на территории города

Напомнив, что на юге Санкт-Петербурга теперь действует «Экспофорум», где летом 2016 года впервые проходил Санкт-Петербургский международный экономический форум, губернатор заявил, что «на севере, на востоке и на западе Петербурга также необходимо иметь интересные площадки, способные работать в выставочном направлении».

«Санкт-Петербург — город с развитой гостиничной и транспортной инфраструктурой <…> Надо просто продвигать его как место для проведения в том числе крупных корпоративных собраний», — сказал градоначальник. При этом он признал, что у города «есть проблемы с авиационной доступностью», — которые необходимо решать.

Полтавченко предложил в ближайшее время собрать представителей туриндустрии, гостиничного бизнеса авиаперевозчиков и «попробовать собрать пакет предложений, который мог бы заинтересовать крупные корпорации».

Параллельно в Петербург надо приглашать и российских деловых людей, научную общественность — проводить конгрессы, симпозиумы, семинары и другие подобные мероприятия.

«Петербург уникален тем, что люди, приехав сюда по работе, минимум на день остаются здесь, посмотреть город, а значит, делают вливания в экономику города», — подвел итог Георгий Полтавченко.