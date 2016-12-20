Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2016, 11:54 — ИА Регнум.



Mil.ru Вывоз снега

В Ростове-на-Дону коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада. Так, за прошедшую ночь с транспортных артерий города-миллионника вывезено более 3,7 тысяч тонн снега. Об этом сообщили ИА REGNUM 20 декабря в администрации областного центра.

Десятки единиц уборочной техники работают ежедневно в основном ночью и ранним утром, когда нет большого потока машин. Помимо расчистки от снега дороги тут же обрабатывают противогололедными реагентами.

Отметим, что в донской столице обильные осадки выпали на прошлой неделе. В течение нескольких дней с городских дорог вывозится тысячи тонн снега. Только за выходные было убрано около 9 тыс. тонн снега.

Напомним, что тщательность уборки наледи и снега в городе-миллионнике планировалось контролировать с помощью системы «Безопасный город». Насколько эффективна эта мера, пока неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, парк коммунальной спецтехники Ростова-на-Дону насчитывает более 320 машин. Большая часть из них предназначена для работы в зимний период: снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры.

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