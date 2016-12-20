Москва, 20 декабря, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Движение поездов на Филёвской линии московского метро нормализовано в 9:35 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

«Филёвская линия. Движение вошло в график и осуществляется штатно», — сообщили в пресс-службе. В метрополитене уточнили, что неисправность, из-за которой возникла задержка в движении, была устранена к 9:12 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на участке Филёвской линии был увеличен интервал движения поездов — от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». Причина — в неисправности одного из поездов.

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