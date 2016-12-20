Таллин, 20 декабря, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Уходящий 2016 год не принес кардинальных перемен для жителей Ида-Вируского уезда (северо-восток Эстонии). Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает эстонский телеканал ETV+, отметив, что безработица осталась на том же уровне, что и в 2015 году, однако массовых сокращений работников удалось избежать.

geralt Две тысячи шестнадцатый год

Впервые в истории Эстонской Республики критическая ситуация в сланцедобывающей и сланцехимической отраслях экономики, безработица и социальные проблемы городов региона привлекли самое пристальное внимание правительства, которое в марте 2016 года также впервые провело специальное выездное заседание в Нарве. По итогам заседания был принят пакет мер и решений, направленных на ослабление налогового давления на сланцевую отрасль и поощряющих местный рынок труда.

Во второй половине 2016 года улучшение конъюнктуры на мировом рынке нефтепродуктов привело к оживлению производства. В июле концерн VKG объявил о возвращении нескольких сотен человек, сокращенных на производстве ранее. Сланцевый сектор обеспечивает работой свыше шести тысяч жителей Ида-Вирумаа, а непосредственно со сланцевой промышленностью связано более 13 000 рабочих мест.

В 2016 году эстонские СМИ обратили внимание на катастрофическую ситуацию с жилыми домами в городе Кохтла-Ярве, отключенными за неуплата долга от центрального отопления. В результате решения мэрии и муниципальных предприятий в многоквартирных жилых домах один на один с морозами ниже 20 градусов в январе-феврале остались сотни человек. В попытках разрешить проблему было пройдено много этапов, в том числе и на высшем уровне — от канцлера права до депутатов парламента. Однако, как сообщает ETV+, «воз и ныне там, и никаких изменений не предвидится».

Еще одной горячей темой северо-восточной Эстонии стала административная реформа, в результате которой мелкие самоуправления должны слиться в территориальные объединения не меньше 5000 жителей в каждом. Самоуправления уезда обсуждают возможные объединения, и в ходе этих бесед возникают и скандальные ситуации. Как например, отказ города Йыхви окружающим его волостям в союзе, объединение Нарва-Йыэсуу с волостью Вайвара, опротестованного самими жителями, а также уход некоторых волостей в соседние уезды.

К положительным новостям Ида-Вирума можно отнести рост количества туристов, посещающих северо-восток, — их число увеличилось на 11%. При этом выросло количество посещений уезда жителями других регионов Эстонии, а также значительно больше стало российских туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению жителей Северо-востока Эстонии Ида-Вирумаа, ни одна из насущных проблем региона и его жителей не нашла отражение в коалиционном договоре нового Кабинета министров страны: уступки русским школам по преподаванию на эстонском языке не сделаны, проблема безгражданства не решена и противостояние с Россией продолжится.

Напомним, северо-восточный уезд Ида-Вирумаа — самый русский уезд Эстонии, примерно 80% населения составляют русскоязычные жители (в Нарве — более 90%). Эстонские политики и военные неоднократно указывают на «национальную, языковую и идейную» самостоятельность Ида-Вирумаа и выступают с заявлениями о том, что данный русскоязычный регион Эстонии сможет повторить судьбу Южной Осетии, отделившейся от Грузии в августе 2008 года.