Саратов, 20 декабря, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ из дотаций, выделенных регионам в размере 33,5 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2016 год, Саратовская область получит 455 млн 29,7 тыс. рублей, сообщается на сайте правительства РФ, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации спикер Саратовской облдумы Владимир Капкаев попросил финансовой помощи у главы Минфина РФ Антона Силуанова. Как он заявил, в 2017 году региону необходимо вернуть почти 25 млрд рублей кредитных средств, в региональной казне таких средств нет.

11 ноября состоялась встреча министра финансов РФ Антона Силуанова с губернатором Валерием Радаевым, по итогам которой принято решение вместо 25 млрд рублей выделить на замещение бюджетных кредитов Саратовской области 4,3 млрд рублей (подлежащих возврату) и дополнительную дотацию в объеме 455 млн рублей.

Напомним также, бюджет Саратовской области на 2016 год был принят бездефицитным с одинаковым объемом доходов и расходов — 68 млрд рублей.

7 декабря 2016 года принят бездефицитный бюджет Саратовской области на 2017 год с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей.

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