Киев, 20 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко избирательно подошел к оценке трагедий, произошедших 19 декабря в Анкаре и Берлине: если сообщение о грузовике, врезавшемся в толпу на Рождественском рынке его «ошеломило», то об убийстве российского посла в Турции он не сказал ни слова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

В своем Twitter Порошенко прокомментировал теракт в Берлине, написав, что «украинцы молятся за невинных жертв» и осуждают этот «дьявольский акт насилия». «Ошеломлен вестью о дерзком нападении на рождественский рынок в самом сердце Берлина», — написал глава государства.

Убийство российского посла Андрея Карлова, произошедшее в Анкаре за несколько часов до событий в Берлине, Порошенко не прокомментировал.

Напомним, Андрей Карлов погиб на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре накануне, 19 декабря. Его застрелил мужчина, неожиданно выхвативший пистолет и вскрикнувший: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь». В дипломата попало несколько пуль, он скончался в больнице. Убийцу застрелили на месте. Произошедшее осудил ряд стран, в том числе и США.

Вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек пострадали. Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.