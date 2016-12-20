Среднеуральск, Свердловская область, 20 декабря, 2016, 11:52 — ИА Регнум. На Среднем Урале бывший глава Среднеуральского городского округа 64-летний Борис Тарасов отправится под суд. Он обвиняется в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Picserver.org Коррупция

По данным Следственного комитета по Свердловской области, в 2013 году обвиняемый, будучи главой Среднеуральска, от лица администрации городского округа незаконно заключил с одним из юридических лиц договор купли-продажи земельного участка в районе деревни Коптяки за 13 млн 900 тыс. рублей. При этом реальная стоимость земельного участка составляла свыше 75,5 млн рублей. Таким образом, региональной и муниципальной казне был нанесён ущерб на сумму более 61 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело по данному факту было возбуждено ещё в августе 2015 года. Вскоре под подозрение попал Борис Тарасов. И уже находясь под следствием, он в феврале 2016 года стал фигурантом ещё одного преступного эпизода.

По версии следствия, у обвиняемого произошёл телефонный разговор с гражданином, который представился сотрудником правоохранительных органов и предложил Борису Тарасову уладить уголовное дело за один миллион рублей. Вместо того, чтобы сообщить об этом следствию, обвиняемый согласился и перечислил деньги на банковский счёт гражданина, который в итоге оказался телефонным мошенником.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что данное дело рассматривается в суде в другом регионе Российской Федерации, по месту нахождения во время телефонных переговоров промышлявшим телефонным мошенничеством гражданина.

Напомним, что это не первый случай, когда высокопоставленные чиновники Среднеуральска попадаются на коррупции. В начале июня текущего года судом было установлено, что с 2009 по 2013 годы, будучи чиновниками мэрии Среднеуральска, Александр Астахов и Сергей Петров способствовали передаче земельных участков площадью более 530 тыс. кв. м, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки, подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству (ДНП) по заниженной стоимости. Впоследствии, полученные незаконным путём земельные участки ДНП «Коптяки» реализовало по рыночной цене. В результате региональной и муниципальной казне был нанесён ущерб на сумму более 77 миллионов рублей.

Оба экс-чиновника были приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима: Александра Астахова получил пять лет, а Сергея Петрова три года. Более того, после отбывания наказания осуждённые в течение двух лет не смогут занимать государственные должности, а на их имущество, в целях компенсации в областной и городской бюджет был наложен арест.