Ставрополь, 20 декабря, 2016, 11:42 — ИА Регнум.



Ponchikov.net Грипп

В Ставропольском крае началась эпидемия гриппа и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на 10,5%.

Заболеваемость респираторными вирусами за неделю выросла на 27,5%. К врачам с симптомами гриппа обратились 15 550 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспостребнадзора.

Рост заолеваемости произошел во всех возрастных группах. Больше всего болеют школьников 7−14 лет (рост 39,4%), и взрослых старше 15 лет (40,5%). Эпидпороговые показатели недели превышены у школьников на 15,4% и у взрослых старше 15 лет на 25,4%.

Эпидемия гриппа началась в семи территориях края: в Арзгирском, Георгиевском, Кочубеевском, Минераловодском, Новоселецком, Шпаковском районах и городе Кисловодске.

В Ставрополе эпидемии гриппа пока нет. За медицинской помощью с клиникой ОРВИ и гриппа обратились 2694 человека, что ниже эпидпорога данной недели на 2,1%. Эпидпороги превышены в возрастной группе взрослых старше 15 лет на 5,8%.

В крае циркулируют вирусы гриппа А, с превалированием вируса гриппа А (H3N2) — «свиной грипп».