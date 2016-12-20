Красноярск, 20 декабря, 2016, 11:46 — ИА Регнум. На сессии Красноярского городского Совета депутатов принят бюджет города Красноярска на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Работа над основным финансовым документом велась в течение нескольких месяцев. Проект основного финансового документа прошёл обсуждение на публичных слушаниях с участием представителей законодательной и исполнительной власти края и города, бизнес-сообществ, общественности и красноярцев, а также был детально рассмотрен на заседаниях профильных депутатских комиссий.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Сессия Красноярского городского совета

Председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова подчеркнула: «Все параметры, которые заложены в проекте бюджета, очень выверены, потому что любому бюджетному процессу предшествует аналитическая работа и ученых, и экспертов, которые смотрят, насколько верно построен главный финансовый документ города. В целом, отмечу, что бюджет на 2017 год и плановый период разумный, потому что он встроен в вертикаль власти».

Общие параметры бюджета города на 2017 год составляют:

доходы — 24,8 млрд рублей;

расходы — 25,3 млрд рублей;

дефицит — 500 млн рублей.

Основой доходной части бюджета будут являться налоговые поступления, доходы от использования имущества и земли, продажа муниципального имущества и другие неналоговые доходы. Расходы бюджета города, большая часть которых направлена на социальную сферу, адаптированы под сложившиеся экономические условия и нацелены, в первую очередь, на реализацию государственных приоритетов.

«В предстоящие три года такими приоритетами являются обеспечение местами учащихся в образовательных учреждениях путем строительства новых и ликвидации аварийности существующих зданий школ, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство города в рамках подготовки к Универсиаде», — отметила в своем выступлении заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.

Особенностью бюджетного периода 2017−2019 годов станет осуществление на территории города инвестиционных проектов не только путём предоставления финансовой помощи бюджету города, но и через реализацию проектов непосредственно силами края. При этом финансовую помощь из вышестоящих бюджетов планируется привлечь в объёме не ниже уровня предыдущих лет.

Подчеркнем, что динамика расходов на реализацию инвестиционных проектов на территории Красноярска за счет бюджетов всех уровней, начиная с 2014 года, растет. Так, поддержка вышестоящих бюджетов городу в 2014 году составляла 7,4 млрд. рублей, в 2015 году — 13,7 млрд, в 2016 — 14, 4 млрд. В прогнозном плане на 2017 год эта сумма составляет 18,2 млрд рублей.

По мнению экспертов, положительная динамика поддержки города вышестоящими бюджетами свидетельствует о грамотных решениях, которые принимаются в части бюджетной политики. В сравнении с такими сибирскими городами как Новосибирск и Омск в Красноярске капитальные расходы в расчете на одного жителя в 2016 году на порядок выше.

«Стартовый вариант бюджета, который мы сегодня рассматриваем, безусловно, изменится, и мы приложим все усилия для того, чтобы он изменился в лучшую сторону. Работать с вышестоящими бюджетами для пополнения бюджета города — это задача и для депутатов, и для администрации. И сегодня у нас есть реальные возможности это сделать. Я имею ввиду те деньги, которые будут выделяться крупным городам-миллионникам на строительство дорог, на благоустройство города к Универсиаде — это тоже очень важная тема и, безусловно, школы. Получая субдсидии из бюджета края на строительство школы в Иннокентьевском, и заместив эти деньги на федеральные средства за счет участия в федеральной программе, Красноярск сможет построить еще как минимум одно образовательное учреждение. Это очень важно, потому что школы будут строиться в удаленных районах города, где люди ждут такие объекты социальной инфраструктуры», — рассказала председатель комиссии по бюджету и налоговой политике депутат Наталия Фирюлина.

В рамках сессии депутаты высказывали различные мнения по поводу основных параметров проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. При этом депутаты, представители различных партий сошлись во мнении, что бюджет Красноярска должен быть принят, так как документ, регламентирующий расходы и доходы муниципалитета, является гарантом получения средств из вышестоящих бюджетов. По итогам голосования проект основного финансового документа Красноярска был принят большинством голосов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска Эдхам Акбулатов

«В 2017 году нам предстоит реализовать беспрецедентную по своим масштабам программу по ремонту улично-дорожной сети, ориентированную на то, что улицы города должны превратиться в общественные пространства. И я рассчитываю на то, что более чем на миллионе квадратных метров улично-дорожной сети мы сможем выполнить работы в течение 2017 года. Над этой программой мы сейчас активно работаем совместно с правительством Красноярского края, нас поддерживает губернатор региона Виктор Толоконский. Благоустройство — еще одно направление, над которым нам предстоит продолжить работу в 2017 году. В рамках федеральной программы мы должны будем отремонтировать порядка 200-сот дворов многоквартирных жилых домов. Эта программа по своим масштабам соответствует приблизительно общему объему работ, проведенных в Красноярске за последние три года. По поручению губернатора края мы сейчас работаем над формированием мероприятий по дополнительному благоустройству города. Мы рассчитываем, что на их реализацию нам будет оказана поддержка из бюджета края. Принятый депутатами городского совета бюджет позволяет нам получить дополнительные средства из федерального и краевого бюджетов. Нам предстоят масштабные и непростые работы, но важные для всех красноярцев. Бюджет, который принят, позволит городу развиваться», — подчеркнул глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.