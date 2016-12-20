Москва, 20 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал закон, который замораживает ежегодную индексацию размера материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

sathyatripodi Двое детей

«Приостановить до 1 января 2020 г. действие части 2 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-Ф3 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», — говорится в документе.

Таким образом, до 2020 года размер материнского капитала повышаться не будет, оставшись на уровне 453 тысяч 26 рублей. Данная программа действует с 2007 года, тогда размер этой выплаты равнялся 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд предлагал до 1 января 2020 г. прекратить индексацию материнского капитала с учетом темпов роста инфляции. Это предложение ведомство обосновывало финансово-экономической ситуацией в стране.

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