Пекин, 20 декабря, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете КНР Ань Фэншань подтвердил информацию об очередном раунде переговоров представителей Коммунистической партии Китая и тайваньской партии Гоминьдан.

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«Переговоры затронут вопросы развития двухсторонних отношений между берегами Тайваньского пролива, обеспечения мира и стабильности в регионе», — отметил пресс-секретарь.

Китайский чиновник подчеркнул, что Пекин выступает решительно против так называемой «независимости» Тайваня и призывает все страны уважать принцип «Единого Китая», пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 декабря Министерство иностранных дел Китайской народной республики сделало представление США в связи с телефонным разговором избранного американского президента Дональда Трампа с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.