Оренбург, 20 декабря, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Чиновники Оренбуржья получают самую высокую заработную плату среди своих коллег по ПФО. По данным Росстата, среднемесячная заработная плата, начисленная в январе-сентябре 2016 года, оренбургскому представителю исполнительной власти региона составила 55 697 рублей (рост к аналогичному периоду 2015 года — 4,9%). По ПФО размер зарплаты значительно ниже — 40 407 рублей (рост 1,3%). Меньше всего заработная плата в Чувашии — 33 534 рубля.

Evgeny Кошелек

Среди коллег в федеральных органах исполнительной власти и местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями оренбуржцы числятся в середняках. Местные чиновники в федеральных органах получают 32 994 рубля (рост 17,2%), муниципальные чиновники — 27 843 рубля (рост 2,4%).

По данным Оренбургстата, в октябре среднемесячная номинальная заработная плата по региону составила 25 258 рублей, а за январь-сентябрь 2016 года по полному кругу предприятий — 25 694 рубля.

Также отметим, что укомплектованность оренбуржцев в федеральных органах составляет 93,9%; в региональной исполнительной власти — 96,5%; в муниципальной — 97,5%.