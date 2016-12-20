Тверь, 20 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Транспортная развязка на въезде в Тверь со стороны Санкт-Петербурга на трассе М-10 будет открыта до конца декабря. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил журналистам 19 декабря губернатор Игорь Руденя.

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Современная развязка оборудована по всем стандартам дорожного строительства: без светофоров, с пересечениями на разных уровнях, системой освещения, пешеходными дорожками и тротуарами, в том числе учитывающими потребности маломобильных граждан.

Ввод в эксплуатацию развязки на 179 км трассы М-10 — событие в регионе ожидаемое, прежде всего, для автомобилистов. Она должна решить проблему заторов на въезде в город — пропускная способность новой развязки составит до 40 тыс. автомобилей в сутки, — а также повысить безопасность пешеходов.

На других объектах трассы М-10 в обход Твери сроки работ должны быть существенно сокращены: «Запуск развязки на съезде со Старицкого шоссе запланирован на второе полугодие 2018-го. Постараемся сделать её в 2017 году», — уточнил Игорь Руденя.

На 2018 год также запланировано открытие движения по второму мосту через Волгу в районе Мигалово. Работы по реконструкции моста начались в 2008 году, с 2012 года транспорт был пущен по новому мосту, сейчас продолжается строительство моста-дублёра. После завершения реконструкции на участке будет восьмиполосное движение.

Отдельно обсуждался вопрос ремонта дороги Лесное — Пестово, соединяющей Тверскую и Новгородскую области. Глава региона отметил, что дорога включена в план ремонта, и в нормативное состояние ее должны привести в 2017—2018 годах.

В целом, отметил губернатор, вся дорожная сеть региона должна соответствовать нормативным требованиям к 2020 году. Только в 2016 году на ремонт дорог из федерального бюджета дополнительно получено 1,5 млрд рублей, объемы дорожных работ увеличены в три раза: в порядок привели 224 км дорог, введен в эксплуатацию путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Торжке, завершается ремонт моста через Волгу в Ржеве.

Дорожный фонд региона в 2017 году должен вырасти до 6,6 млрд рублей (3,1 млрд — в 2016), запланирован ремонт 584 км трасс.

Качество дорожного строительства в Тверской области, как ожидается, оценит президент РФ: как сообщил журналистам губернатора, достигнута предварительная договоренность о том, что в 2018 году при открытии скоростной трассы М-11 на территории Тверской области Владимир Путин рассмотрит возможность проехать за рулем по новой дороге.