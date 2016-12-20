Вашингтон, 20 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг представил миру «Джарвис», систему искусственного интеллекта (ИИ), которая может контролировать различные системы умного дома, сообщает 20 декабря Reuters.

Recode.net Марк Цукерберг показывает возможности виртуального дворецкого «Джарвис»

Свое название новая система получила по аналогии с виртуальным дворецким «Джарвис» из фильма «Железный человек».

Создание Джарвис показало, что человечество приблизилось к прорыву в области ИИ и в тоже время все еще находится на большом расстоянии от действительного успеха, заявил Цукерберг.

Неспособность искусственного интеллекта к самообучению — ключевая проблема в создании систем ИИ, по мнению Цукерберга.

«Но даже если бы я потратил на разработку системы еще 1 тыс. часов, я, вероятно, не смог бы построить систему, которая была бы способна к самообучению», — сказал Цукерберг.

Виртуальный дворецкий «Джарвис» способен распознавать посетителей, их речевые и текстовые команды, включать или выключать свет, музыку или тостер, открывать или закрывать двери.

Напомним, ранее, в конце марта этого года глава самого крупного китайского интернет-поисковика Baidu Inc. Чжан Янцинь заявил, что эра искусственного интеллекта и повсеместной роботизации наступит очень скоро, однако человечеству нечего бояться.