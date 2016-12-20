Якутск, 20 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Педагоги Якутии жалуются депутатам на снижение зарплат. Учителя пишут письма с просьбой разобраться, почему им стали платить меньше при сохранении нагрузки и неизменном количестве учеников, рассказал на пленарной заседании Госсобрания республики парламентарий Алексей Еремеев. Новый министр образования региона Владимир Егоров подтвердил его информацию статистикой, проинформировав, что по сравнению с прошлым годом зарплаты педагогов стали ниже почти на 5,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урок в школе

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Председатель постоянного комитета регионального парламента по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев сообщил, что у него есть чёткая и достоверная информация о том, что идёт снижение зарплаты педагогических работников, и отдельные категории учителей по сравнению с прошлыми месяцами учебного года получают на 7−15 тысяч рублей меньше.

«Я постарался разобраться с этим вопросом. Сначала управление образования Намского района мне давало информацию, что снижение зарплаты действительно идёт. Затем республиканское министерство дало по шапке начальнику муниципального управления образования, после чего он вообще перестал говорить со мной. Министерство образования утверждает, что никакого снижения нет. Но у меня есть 18 коллективных писем от педагогических работников Намского района, где идёт конкретное заработной платы не смотря на то же количество часов и учеников. Как ассоциируется наша политика с майскими указами президента РФ Владимира Путина и почему министерство образования отрицает очевидные факты?», — поинтересовался депутат.

Владимир Егоров подтвердил, что средняя зарплата педагогических работников за январь-сентябрь 2016 года действительно снизилась, составив 94,56% от уровня оплаты труда учителей республики в 2015 году.

«Но к концу года мы должны выйти на уровень прошлого года, что будет соответствовать майским указам президента. В конце года учителя за счёт премий получают в конце года больше, и это позволит выровнять ситуацию», — обещал министр.

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Тем не менее, спикер Госсобрания республики Александр Жирков назвал вопрос, заданный Алексеем Еремеевым, достаточно обоснованным, и предложил поручить профильному комитету совместно с министерство образования проанализировать зарплаты педагогических работников, представив депутатам информацию на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тревожный сигнал поступал и от учителей из посёлка Тикси Булунского района республики. Педагоги жаловались, что некоторым сотрудникам школы понизят зарплаты 1234−3660 рублей, так как учеников мало, а некоторые учителя не имеют стажа. «Подчеркну, что речь идет не об окладе, а именно о заработной плате. Все понимают, каково жить в условиях Крайнего Севера. С такими зарплатами здесь просто невозможно выжить», — сообщала директор Тиксинской школы №2 Екатерина Коптелова. В администрации муниципалитета информацию о снижении зарплат подтвердили, пояснив, что для того, чтобы этого избежать, надо уменьшить штат сотрудников учреждения образования или добиться для школы получения статуса малокомплектной.