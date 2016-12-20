Владимир, 20 декабря, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области за минувшую неделю зарегистрировано 14 случаев заболевания «гонконгским» гриппом. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, в целом эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 47,8%, во Владимире — на 65,4%.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

За неделю в больницы обратились 14,5 тысячи человек, из них более 9,2 тысячи — дети. Показатель заболеваемости составляет 102,4 человека на каждые 10 тысяч населения.

«Во Владимире за прошедшую неделю в лечебные учреждения обратилось 5108 человека, среди них — 3463 ребенка. Показатель заболеваемости составил 144,8 на 10 тыс. населения. Эпидпорог по совокупности населения превышен на 65,41%», — говорится в сообщении управления.

Кроме того, превышение среднего по области уровня зафиксировано в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Собинском районах.

ИА REGNUM отмечает, что за неделю в регионе количество случаев заболевания «гонконгским» гриппом увеличилось в два раза. По данным на 12 декабря, в регионе лабораторно подтверждены были только семь случаев заболевания. «Гонконгский» грипп пришел и в другие регионы ЦФО. К примеру, в Брянской области зафиксировано шесть случаев.