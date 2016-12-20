Москва, 20 декабря, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов посоветовал гражданам РФ, отправляющимся в Турцию, серьезно подумать, прежде чем это сделать — теракты в стране происходят «почти каждый день». Об этом он заявил журналистам 20 декабря.

niekverlaan Мечеть в Турции

По его словам, жертвами терактов могут стать как простые люди, так и политические деятели — это продемонстрировала трагедия в Анкаре. «В каждом теракте большинство погибших часто — гражданские лица, которые непричастны к каким-либо событиям, либо представители силовых структур», — сказал Сыромолотов.

Замминистра добавил, что самой страшной трагедией становится то, что теракты стали «обыденностью» — их каждый день происходит несколько. «Мир начинает меняться», — добавил дипломат.

Напомним, Андрей Карлов погиб на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре накануне, 19 декабря. Его застрелил мужчина, неожиданно выхвативший пистолет и вскрикнувший: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь».

В дипломата попало несколько пуль, он скончался в больнице. Убийцу застрелили на месте. Расследовать дерзкое преступление решено совместными усилиями Турции и России.