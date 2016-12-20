Самара, 20 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ из дотаций, выделенных регионам в размере 33,5 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2016 год, Самарская область получит 373 млн 9,1 тыс. рублей, сообщается на сайте правительства РФ, передает ИА REGNUM.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря были внесены очередные поправки в бюджет Самарской области на 2016 год. С учетом представленных изменений параметров областного бюджета на 12 декабря 2016 года его доходы составили 142,9 млрд рублей, расходы — 153,1 млрд, дефицит — 10,2 млрд.

По данным Минфина Самарской области, по состоянию на 1 октября 2016 года госдолг региона составляет 71 млрд 796,5 млн рублей, из них 16 млрд 586,9 млн — бюджетные кредиты, 19 млрд 729,6 млн — коммерческие кредиты, 35 млрд 480 млн — ценные бумаги.

Депутаты Самарской губернской думы приняли профицитный бюджет региона на 2017 год со следующими параметрами: общий объем доходов — 137 млрд 393 тыс. рублей, общий объем расходов — 136 млрд 369,8 тыс., профицит — 1 млрд 23,1 тыс. Распоряжением правительства РФ 17 декабря 2016 года утверждено распределение дотаций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 82 субъектов Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, сообщается на сайте правительства РФ.

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