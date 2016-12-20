Мурманск, 20 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. У голубей в Оленегорске Мурманской области обнаружили смертельное заболевание. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном комитете по ветеринарии, развитие болезни связано с появлением ряда симптомов, в частности, запрокидыванием головы, невозможностью взлететь, отсутствием реакции на людей, машины, собак.

Victor Vizu Голуби

«Птиц доставляли жители на Оленегорскую городскую ветеринарную станцию со всех районов города, — отметили в ведомстве. — При проведении лабораторных исследований проб сыворотки крови от больных голубей установлено наличие антител к болезни Ньюкасла, антител к вирусу гриппа птиц обнаружено не было».

По данным ветеринаров, Ньюкаслская болезнь (или псевдочума) птиц — это остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падёж.

«К заболеванию восприимчивы все домашние и дикие птицы отряда куриных — куры, цесарки, индейки, фазаны, павлины, перепела, голуби и другие, — сообщили в ветеринарном комитете. — Страусы восприимчивы к инфекции в любом возрасте, однако клинические признаки, как правило, проявляются только у молодых птиц. Природным носителем вируса болезни Ньюкасла является синантропная птица отряда куриных, в условиях населённых пунктов, в основном голуби».

Как подчеркнули в комитете, вирус болезни Ньюкасла может вызывать заболевание у человека. «Естественная восприимчивость людей невысокая, — объяснили в ведомстве. — Человек заражается, вдыхая загрязненную вирусом пыль».

Заболеваемость в данном случае носит спорадический характер. Болеют преимущественно лица активного трудового возраста, по роду своей деятельности связанные с птицеводством.

Ветеринары предупреждают: дикие голуби могут стать причиной заболевания домашней птицы. Лечение не разработано и нецелесообразно — в связи с тем, что больная и переболевшая птица выделяет в окружающую среду большое количество вируса. По последней информации Мурманская область благополучна по болезни Ньюкасла среди домашней птицы.

Отметим, Мурманская область остаётся благополучной и по птичьему гриппу — в то время, пока с ним борются в южных регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышки опасного заболевания были выявлены в Скандинавских странах. В частности, в ноябре текущего года грипп подобрался к Финляндии.