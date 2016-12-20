Москва, 20 декабря, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал закон на ближайшие три года (2017−2019 гг.) о бюджете федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

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«Утвердить основные характеристики бюджета федерального Фонда ОМС на 2017 г», — говорится в документе.

В тексте закона отмечается, что доходы ФОМС на следующий год составят 1,7 трлн рублей, на 2018 год — 1,8 трлн рублей, на 2019 год — 2,1 трлн рублей.