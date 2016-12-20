Пекин, 20 декабря, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Руководство международного аэропорта Пекина сообщило об увеличении количества задержанных и отмененных рейсов. По состоянию на текущий момент 256 рейсов из «Шоуду» отменены, еще 273 авиарейса задержаны.

Wallspaper.ru Небо закрытое облаками

Представители аэропорта предупреждают пассажиров о возможных задержках и просят уточнять состояние своего рейса до прибытия в аэропорт. Сильнейший смог, опустившийся на Пекин еще несколько дней назад, привел к серьезным сбоям в работе аэропортов в столичном регионе. Видимость в Пекине не превышает 200 метров, пишет «Бэйцзин жибао».

Китайские СМИ сообщают о профессионализме пилотов российской авиакомпании «Аэрофлот», сумевших посадить лайнер Airbus А330 в условиях недостаточной видимости. Самолет, следовавший рейсом SU200, благополучно приземлился со второй попытки, опоздав лишь на 6 минут.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, тяжелейшая экологическая обстановка по-прежнему наблюдается в столичном регионе КНР. По состоянию на 19 декабря концентрация вредных для здоровья человека частиц РМ2,5 составила 216 мкг на кубический метр при международной норме ВОЗ — 25 мкг.