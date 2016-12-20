Ставрополь, 20 декабря, 2016, 11:13 — ИА Регнум.



raililyasoff Трасса

В Ставропольском крае 20 октября открываются два участка федеральной трассы «Кавказ». Обе трассы находятся в регионе Кавказских Минеральных Вод и будут способствовать развитию туризма курортного региона.

В открытии дорог примет участие глава Минкавказа Лев Кузнецов, сообщили корресподненту ИА REGNUM в ведомстве.

Протяженность обоих участков федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» составит 11,6 км. Первый участок дороги является частью основного узла транспортной системы Кавминвод. Второй участок автодороги проходит вдоль озера Тамбукан на границе Ставрополья с Кабардино-Балкарской республикой.

Этот участок дороги играет важную роль для развития курортного региона и его туристического потенциала.

Отметим, что сегодня открытие дорог проходит в непростых погодных условиях. В регионе не прекращается снегопад, сильный боковой ветер, плохая видимость на дорогах, гололедица и снежные накаты.

Отметим также, что в последнее время немало делается для развития транспортного сообщения с курортным регионом Кавминвод. Развитие туристической отрасли региона рассматривается через призму строительства и инвестиций в Каспийский транспортный хаб.

Активно обсуждается проект строительства трассы Кисловодск — Сочи, который призван привлечь на Кавказ до 10 млн туристов в год. Дорога станет транспортным коридором, соединяющим регионы Северного Кавказа с Черным морем. Начало строительства трассы уже запланировано на 2017 год.

Читайте по теме: Трасса Кисловодск — Сочи привлечет на Кавказ до 10 млн туристов в год

Аэропорт Минвод расширяетт авиасообщение Северного Кавказа с городами России. Оттуда будет налажено авиасообщение со столицами южных и северокавказских регионов, а также со столицами южных и среднерусских регионов — Саратовым, Воронежем. Помимо этого будет увеличено число перелетов в Москву и Санкт-Петербург.

Этим летом из Минвод запущено еще 24 прямых рейса в различные российские города: Астрахань, Волгоград, Казань, Калугу, Краснодар, Курск, Махачкалу, Самару, Саратов, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Омск, Череповец и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Минводы расширит авиасообщение Северного Кавказа с городами России

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Китай и Северный Кавказ также договорились о регулярном туристическом авиасообщении. Самолеты из Китая полетят в аэропорт Уйташ города Махачкала (Дагестан) и в аэропорт «Минеральные Воды» (Ставропольский край). Авиаперелеты обеспечат доступ туристов к запущенному на Северном Кавказе новому масштабному маршруту «Великий Шелковый путь».

Читайте по теме: Китай и Кавказ свяжет воздушный «Великий шелковый путь»