Москва, 20 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Уходящий 2016 год оказался для 54% жителей России труднее, чем 2015 год. Для 13% год прошел легко. Для 34% опрошенных он стал таким же, как и предыдущий. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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Говоря об том, какой в целом был 2016 год, мнения респондентов распределились почти поровну — для 37% он был удачным, для 40% — неудачным. 28% опрошенных сказали, что уходящий год для них плохим или очень плохим (28%), а 13% он принёс удачу и положительные эмоции.

Опрос проведен 9 — 12 декабря 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.